В Киеве двое пьяных на автомобиле ВАЗ устроили перегоны и разбили девять припаркованных автомобилей в Оболонском районе столицы. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Тест на драгера показал 1,58 промилле, а в автомобиле еще оказались патроны калибра 7,62", - говорится в сообщении.

Пьяные гонки закончились, когда водитель заехал во дворы, свалил ограждения и зацепил припаркованные автомобили.

На видео виновник ДТП не отрицает, что "немного превысил скорость", а показания драггера в 7 раз превысили норму.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в салоне разбитого авто жену и детей.

Также "Страна" писала, что в Киеве пьяный водитель врезался в газовую колонку на АЗС.