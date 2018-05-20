Во Львове 19 мая на улице Княгини Ольги, 116 в недостроенном здании обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает местный сайт 032.ua.

Следователи установили, что погибшим является 42-летний бездомный.

Тело погибшего направили на на судебно-медицинскую экспертизу. По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство (ч.2 ст.121 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 7 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве из коллектора теплотрассы вытащили мертвого мужчину.

Напомним также, что во Львове возле ж/д вокзала жестоко зарезали мужчину. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, обстоятельства его смерти и лиц, причастных к совершению убийства. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.