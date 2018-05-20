Президент Петр Порошенко заявляет, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, средняя зарплата в стране сейчас приближается к 9 тысячам гривен.

"Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тысяч гривен - вдвое, затем - 3,7 тысяч. Президент поставил задачу выйти на 4 тысячи до конца года. И это не предел. Но и различие минимальной средней только в 1,8 раза неприемлема", - сказал он во время визита в Хмельницкий.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности для повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен.

Как сообщала "Страна", местные чиновники после повышения зарплат будут получать от 4,8 тыс. грн (главный специалист) до 11,9 тыс. грн (ставка городского головы).