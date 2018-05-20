В Харькове на Окружной подрались водители. Инцидент произошел 19 мая около 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Конфликт произошел между двумя водителями во время движения автомобилей. Мужчины остановились на дороге и между ними завязалась драка. В результате 35-летний харьковчанин сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону другого мужчины.

48-летнего пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ранениями живота и бедра.

С места происшествия изъяты гильзы от оружия, травматический пистолет и разрешение на его ношение.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщала "Страна", в одесском ресторане Family Cafe на улице Вильямса, 62а произошла драка со стрельбой.

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