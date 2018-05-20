В Украине до конца сегодняшнего дня объявлено штормовое предупреждение, в некоторых областях ожидаются грозы и шквальные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС Украины.

В центральных, южных и восточных областях Украины прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +21 в западном регионе, от +17 до +20 - в северном, на востоке - от +19 до +24, в южных областях - от +22 до +24, в центральных - от + 18 до +23 градусов.

Напомним, на востоке пройдут дожди с грозами, дневная температура ожидается в пределах +17...+24 градусов. 19 мая на Киев также надвигался шторм с грозой и сильные порывы ветра.

Как сообщала "Страна", ученые предупреждают, что на Землю надвигается мощный геомагнитный шторм, пик которого придется на 1 и 2 июня. По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.