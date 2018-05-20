В Киеве самым загрязненным районом оказался центр столицы. Здесь показатели достигли отметки загрязнения "очень высокое".

Об этом сообщает мониторинговый портал Cityscale.

Загрязнение воздуха в центре столицы достигает индекса 14,6 - "очень высокий уровень загрязнения". Низкий считается при значениях ИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей) менее 5. Повышенный уровень - от 5 до 8, высокий - от 8 до 13, а очень высокий уровень загрязнения воздуха - от 13 и выше.

Второе место в антирейтинге занимает Демеевская (Московская площадь) с индексом - 12,5. Далее по списку Соломенский (индекс 12,1), Шевченковский (в районе проспекта Победы) с показателем 10,1 и Днепровский районы (9,9).

Самыми загрязненными территориями стали площади Победы, Бессарабская и Демеевская. Кроме них, проспекты Оболонский и Победы, бульвар Леси Украинки, улицы Довженко, Каунасская, Скляренко и Попудренко.

Ниже всего уровень загрязнения в районе Гидропарка, Жулян, проспекта Науки и Багриновой горы.

Фото: cityscale.com.ua

Как сообщала "Страна", в ВОЗ подсчитали, что грязный воздух ежегодно убивает семь миллионов человек.

Также "Страна" писала, что украинцы предложили перенести столицу Украины в другой город.