Великобритания не отказывала российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник из окружения миллиардера.

"Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно", - сказал он.

Также он отметил, что по этой причине Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.

Ранее СМИ сообщили, что предыдущая виза у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали.

Как сообщала "Страна", Роман Абрамович обещал построить для "Челси" новый стадион за полмиллиарда.

Также "Страна" писала, что ранее олигарх Абрамович просил Швейцарию выдать ему вид на жительство.