Руководители еврейских организаций Украины опубликовали официальное заявление, адресованное властям Украины, с призывом не допустить роста антисемитизма в стране. Документ был принят по итогам совещания руководителей еврейских организаций и общин Украины, которое прошло 17 мая.

Об этом сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский на странице в Facebook.

"Руководители еврейских общин и организаций Украины, в результате интенсивных дискуссий, обсуждения важных и актуальных вопросов, пришли к следующему:

1. Выразить глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов.

2. Приветствовать заявление Президента Украины Петра Порошенко и Министра внутренних дел Арсена Авакова о недопустимости антисемитизма и решительной борьбе с его проявлениями.

3. Призвать правоохранительные органы, включая полицию, СБУ, органы прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и привлечению к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти.

4. Выразить признательность за поддержку в борьбе с антисемитизмом конгрессменам США Ро Ханна и Дэвид Сиссилин, Конгрессу США, Всемирному еврейскому конгрессу, Мемориальному музею Холокоста США, Антидиффамационной лиге, Евро-Азиатскому еврейскому конгрессу, Американскому еврейскому комитету, Национальной коалиции в поддержку евреев Евразии, Посольству США в Украине, Посольству Германии в Украине, Посольству Израиля в Украине, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

5. Решительно заявить, что г-н Иосиф Зисельс выражает мнение только возглавляемого им ВААДа и никоим образом не представляет всех евреев Украины.

6. Призвать Верховную Раду Украины принять определение «антисемитизма» предложенное Международным альянсом памяти Холокоста и устранить недостатки 161-ой статьи УК Украины, которые делают ее нерабочей.

7. Призвать правительство Украины принять решение о вступлении в Международный альянс памяти Холокоста

8. Поздравить Израиль с 70-летием, приветствовать перенос Посольства США в Иерусалим – вечную и неделимую столицу Израиля. Призвать Украину последовать примеру США и перенести посольство Украины в Иерусалим".

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Документ подписали 40 глав и представителей еврейских организаций Украины.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Ранее сообщалось, что Еврейский комитет Украины после многочисленный антисемитских скандалов начинает составлять "черный список" антисемитов и ксенофобов.

Также мы писали, что Американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине.