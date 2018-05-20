Журнал National Geographic в июне вышел с обложкой, на которой полиэтиленовый пакет в море напоминает айсберг. Издание объявило старт информационной кампании против загрязнения экологии под названием "Planet or Plastic?" ("Планета или Пластик?").

Об этом говорится на сайте National Geographic.

Обложка и содержание издания National Geographic просто шокируют читателей. Как отмечают представители кампании, они стремятся изменить мнения людей относительно чрезмерного использования пластика.

Журнал наполнен шокирующими фотографиями животных и природы, которые "утопают" в мусоре: аисты в пластиковых пакетах, черепахи в рыболовных сетках и целые поля и океаны мусора, который накапливается с годами. "Каждый день наши исследователи и фотографы наглядно свидетельствуют о разрушительном влиянии одноразового пластика на наши океаны, и ситуация становится все хуже", – отметил Гэри Энн Кналл, генеральный директор National Geographic Partners.

Если бы пластик был изобретен во времена, когда первые поселенцы отправились из Англии в Северную Америку, то оставленный ими пластиковый мусор, вероятно, сохранился бы и сегодня, спустя 400 лет.

Благодаря тому, что пластик был изобретен только в конце XIX века, а его массовое использование началось лишь в 50-х годах ХХ века, на сегодня мы имеем не более чем 9,2 млрд тонн пластика, с которым нам нужно разобраться. Из них 6,9 млрд тонн приходится на мусор. Отмечается, что пластиковые отходы в океане ежегодно убивают миллионы морских животных. От него пострадали примерно 700 видов.

Фото: natgeo/Instagram

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

"Страна" ранее писала, что в желудке мертвого кита обнаружили 29 килограмм пластика.

Как сообщала "Страна", пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины.