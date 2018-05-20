В Чернигове брат депутата областного совета от Радикальной партии Дмитрия Блауша сбил на авто 11-летнего мальчика. Об этом сообщает ГУНП В Черниговской области.

В сообщении говорится, что ДТП произошло вечером 19 мая. В Чернигове автомобиль наехал на 11-летнего ребенка. Один из пассажиров вызвал "скорую" и вместе с отцом помог мальчику подняться, но потом водитель и пассажиры покинули место происшествия.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции. Автомобиль доставили на штрафплощадку. Также изъяли и направили на экспертизу вещество белого цвета, найденное на обочине.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УК Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Один из пассажиров вызвал "скорую" и помог мальчику подняться. Когда вокруг начали собираться люди, то водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места приходы. К Черниговского отдела полиции они пришли сами, их было опрошено и взято анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения. Результаты анализов по наркотическому опьянению будут позже", - уточнили в полиции.

Лидер "Радикальной партии", народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил в Facebook, что вчера в Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата областного совета от этой партии Дмитрия Блауша.

"Вчера в ДТП в Чернигове с участием брата нашего депутата областного совета Дмитрия Блауш пострадал 10-летний мальчик, который ехал на велосипеде. Очевидцы говорят, что в машине были наркотики", - написал Ляшко.

Фото: facebook.com/O.Liashko

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