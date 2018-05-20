Мэрия Подольска не планирует передавать останки участника Гражданской войны, большевистского командира Григория Котовского его родственникам. Прах останется на своем месте в Подольске Одесской области.

Об этом сообщает "Думская".

Мэрия райцентра выделит из городского бюджета 150 тысяч гривен на ремонт склепа комкора, расположенного в парке Шевченко. В настоящий момент объект огорожен шифером, работы здесь не проводятся. Заместитель мэра Анатолий Корчевой отметил, что памятник местного значения начнут приводить в порядок при наличии разрешительных документов.

Анатолий Корчевой напомнил, что отремонтировать объект планировали еще в 2014 году, но мэрию Подольска смутил закон о декоммунизации. Тогда горсовет принял решение перезахоронить Котовского, а мавзолей демонтировать. Но впоследствии выяснилось, что склеп-могилу можно не декоммунизировать.

"В законе четко написано: могилы, склеп-могилы, захоронения не подпадают под действия закона о декоммунизации. Все другие объекты подпадают - обыкновенные памятники, памятные доски. На сегодняшний день мы пришли к выводу, что склеп все-таки нужно отремонтировать. И он будет стоять, как и стоял до сегодняшнего дня, потому что, согласно закону Украины "Об охране культурного наследия", он не подлежит ни переносу, ни демонтажу, ни другим действиям, которые противоречили бы нашему законодательству", - отметил Корчевой.

В мэрии Подольска знают о желании родственников Котовского увезти из Украины останки большевика, но заместитель городского головы утверждает, что такое решение не находится в компетенции органов власти.

Если в МИДы Украины и России договорятся (что в нынешней ситуации нереально), то муниципалитет подчинится решению украинского правительства и парламента. Впрочем, есть одно "но". Громада Подольска просто не хочет расставаться с последним напоминанием о Григории Котовском.

Напомним, саблю комкора отдали давно Кишиневу, медали – Москве. "Мы должны свою историю знать, - говорит Анатолий Корчевой. - Негативная она, позитивная, но это наша история. От этой истории мы никуда не денемся. Так исторически сложилось, что Григория Ивановича Котовского, который погиб под Одессой в Чабанке, похоронили в Бирзуле, которую потом назвали в его честь Котовском. Я думаю, что сегодня нет необходимости вычеркивать этот факт из истории не только нашего города, но и всей страны".

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", ранее под Одессой вандалы надругались над старыми могилами на Котовском кладбище.

Также напомним, что в Одессе автогеном все-таки декоммунизировали доску в память о Григории Котовском.