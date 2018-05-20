Президент Палестины Махмуд Аббас был госпитализирован третий раз за эту неделю в Рамалле. Об этом сообщает Reuters.

15 мая в больнице Аль-Истишари в столице Палестины 82-летнему Аббасу сделали хирургическую операцию на среднем ухе, после чего выписали.

Второй раз Аббас посетил больницу в ночь с субботы на воскресенье, чтобы проверить результаты операции. Результаты его анализов оказались удовлетворительными, поэтому глава Палестины покинул медучреждение.

Однако позже президент Палестины снова обратился к врачам в воскресенье из-за высокой температуры и врачи посоветовали ему вернуться в больницу.

В сообщении говорится, что высокая температура может быть следствием осложнений после операции и воспаления уха.

Аббас стал палестинским президентом после смерти в 2004 году Ясира Арафата. Он поддерживал мирные переговоры с Израилем под руководством Соединенных Штатов, однако переговоры были прекращены в 2014 году.

Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года Аббас был госпитализирован в США. Член Центрального комитета движения ФАТХ заявил, что госпитализация связана с плановым обследованием в одной из клиник США и здоровью президента ничего не угрожает.

Также мы писали, что Совет ООН по правам человека организует независимое расследование действий Израиля против палестинцев в Секторе Газа.