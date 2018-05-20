Между Украиной и Румынией начнут курсировать поезда с 1 января 2019. Поезд будет отправляться из Черновцов в румынскую Сучаву. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Украина и Румыния пришли к общему решению о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA (симбиоз железнодорожных и автотранспортных перевозок) территориями Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействии их развитию.

Относительно автомобильных перевозок стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы.

В ближайшее время украинские перевозчики дополнительно получат 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений.

Напомним, что идея запуска поезда Черновцы-Сучава с пересадкой в Вадул-Сирете была озвучена почти год назад, в июне 2017 года, тогдашним руководителем ПАО УЗ Войцехом Балчуном. Об этом пишет ЦТС.

Звучала также информация, что стоимость билета на поезд составит 120-150 гривен. Первый рейс должен был состояться 8 июля того же года, но его перенесли. Если Румыния со своей стороны решила все необходимые вопросы, то Украина "погрязла в бумажной волоките". Так объяснял сложившуюся ситуацию председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян.

Как сообщала "Страна", из Украины пустят поезд "пяти столиц" через Беларусь и Прибалтику.

Также "Страна" сообщала о том, как украинские проводники поездов используют сервис BlaBlaCar, чтобы заработать на "левых" пассажирах - журналист.