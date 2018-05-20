В Луганской области полицейские со стрельбой задержали домашнего вора - иностранца, который за одну ночь ограбил пять домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины.

В ночь на 20 мая, в Меловской отдел полиции поступило пять сообщений от граждан о кражах с проникновением в жилище. Одному из пострадавших удалось увидеть злоумышленника - мужчина позвонил в полицию и подробно описал приметы неизвестного, который проник к нему в дом, украл имущество и скрылся.

Полицейские начали отрабатывать территорию. В районе тупике Элеваторский сотрудники полиции увидели мужчину, который подпадал под описание злоумышленника.

Заметив правоохранителей, преступник забежал на территорию неработающего фермерского хозяйства и достал из кармана охотничий нож. Это заметил офицер полиции и предупредив мужа о применении огнестрельного оружия, выстрелил вверх.

Злоумышленник не отреагировал на предупреждение и начал двигаться с ножом в сторону полицейских. Милиционеру пришлось выстрелить беглецу в ягодицу. Полицейские оказали раненому первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

По предварительной информации, преступник называет себя "Махмуд", он не гражданин Украины, месяц назад в России вышел из места лишения свободы. На территории Украины находился незаконно. Ведется следствие.

Как сообщала "Страна", в Херсоне вооруженная банда ограбила ювелирный магазин, обстреляла полицию из автоматов и скрылась.

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