Президенту США Дональду Трампу пока не удается добиться свертывания запланированного проекта "Северный поток-2", по которому российский газ будет доставляться в Германию по дну Балтийского моря. Таким образом конфликт между Европой и США начинает набирать обороты. Об этом пишет автор Bloomberg Леонид Бершидский.

Как пишет Wall Street Journal, президент Дональд Трамп давно выступает против строительства этого газопровода, ссылаясь на усиление энергетической зависимости Европы от России и на потребности Украины, которая потеряет доходы от транзита газа через свою территорию.

На этой неделе одна американская чиновница даже высказала предположение, что Россия может установить на маршруте подводного участка этого газопровода некие устройства для прослушивания. Такое заявление можно назвать серьезным преувеличением, поскольку "Северный поток-2" будет идти параллельно с уже существующим российским газопроводом "Северный поток", который Россия могла бы с легкостью использовать для ведения наблюдения.

Однако европейцы уже давно говорят о том, что мотивы американского правительства, возможно, вовсе не так альтруистичны, как оно утверждает. В принятом в 2017 году Законе о противодействии противникам Америки посредством санкций, говорится, что администрация должна "отдавать предпочтение экспорту американских энергоресурсов, чтобы создавать новые рабочие места в Америке, оказывать помощь союзникам и партнерам США и укреплять внешнюю политику США".

С точки зрения немецких чиновников, попытки США помешать реализации проекта "Северный поток-2" являются проявлением стремления увеличить объемы экспорта американского сжиженного природного газа. В 2017 году объемы импорта американского СПГ в Европу составили 5% от общего объема европейского импорта СПГ.

Объем экспорта американского СПГ настолько мал, потому что стоимость его транспортировки делает его более дорогостоящим по сравнению с энергоресурсами, поставляемыми в Европу с Ближнего Востока.

Его стоимость примерно на 20% превышает стоимость российского газа, поставляемого "Газпромом" по трубопроводу. И, даже если такая разница в цене будет устранена, Германия будет скупать весь газ из любых источников, поскольку в настоящее время она занимается выводом атомных и угольных электростанций из эксплуатации.

Канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что реализация проекта "Северный поток-2" сопряжена с политическими трудностями. Поскольку это морской проект, на него не распространяются законы Евросоюза, касающиеся энергетической сферы, и это обстоятельство сильно беспокоит чиновников в Брюсселе. Некоторые восточноевропейские страны, особенно Польша, решительно намерены бороться с этим проектом, поскольку они считают его инструментом для увеличения влияния России.

Кроме того, их опыт общения с "Газпромом" был в основном негативным. Однако, с точки зрения Меркель, украинский аспект этого вопроса остается наиболее проблематичным: это обедневшее государство лишится 2 миллиардов долларов ежегодных доходов, получаемых ей от транзита газа, в том случае, если "Газпром" будет пользоваться газопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток", минуя ее территорию.

Как сообщала "Страна", недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер съездил в Киев и Москву, чтобы согласовать такую сделку, которая позволила бы функционировать и "Северному потоку-2" и украинской системе транзита газа. А 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель посетила черноморский курортный город Сочи и встретилась там с президентом Владимиром Путиным, который пообещал ей продолжить поставлять газ через Украину, если это будет "экономически обоснованным".

Все это делает вмешательство США нежелательным и даже контрпродуктивным: оно раздражает немецких и европейских чиновников, не делая их более уступчивыми.

Также "Страна" писала, что в США пригрозили ввести санкции против европейских компаний, принимающих участие в реализации проекта "Северный поток-2", в том числе против таких крупных международных компаний, как Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall.