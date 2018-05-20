В Одессе активисты требуют отменить в ночном клубе "Ибица" концерт певца Виталия Козловского, который выступал в Москве на 9 мая. Как пишет "Думская", с такой инициативой выступила одесская областная ячейка организации "Всеукраинская Люстрация".

"Люстраторы" обратилиись к руководителю ГУНП в Одесской области Дмитрию Головину, начальнику областного УСБУ Александру Довженко и губернатору Максиму Степанову с требованием отменить концерт Виталия Козловского, запланированный на 2 июня.

"Развлекательные мероприятия с участием таких лиц, как Виталий Козловский, являются категорически недопустимыми в Одессе, особенно если учесть что уже пятый год идет российско-украинская война", - говорится в заявлении "люстраторов".

Авторы заявления добавили, что концерт Козловского может спровоцировать массовые беспорядки в Одессе, "столкновения между патриотически настроенными одесситами и охраной заведения".

Козловского также обвиняют в содействии "преступному кремлевскому режиму и неуважения артиста к государству Украина и гражданам Украины".

"Поэтому надеемся, что в ближайшее время в СМИ будет объявлено об отмене концерта Козловского в Одессе, тем более, что недавно его концерт отменили во Львове", - говорится в заявлении.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", во Львове после московского турне отменили концерт Виталия Козловского, запланированный на 18 мая.

А депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины о лишении Козловского звания "Заслуженный артист Украины".