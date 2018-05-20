В прямом эфире 35-го телеканала Николаева диктор новостей допустила ошибку во время озвучки текста. Ведущая прочитала с суфлера новость без пауз и необходимой интонации, из-за чего фраза приобрела совсем иной эффект.

Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook Александр Волков.

"Грязный и вонючий Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала" - сказала ведущая.

Вероятно "грязный и вонючий" было название сюжета. Однако ведущая не сделала паузу и, в итоге, фраза прозвучала как относящаяся к личности Омеляна.

Как сообщала "Страна", ранее Омелян рассказал, когда в Украине появится Hyperloop, а также о планах строить в Украине по пять аэропортов ежегодно.

Напомним, в Украине хотят приватизировать четыре ж/д вокзала. Какие риски ждут пассажиров.