В Украину с визитом прибудет президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет с визитом в Украину на следующей неделе, 22 мая.
Об этом говорится в анонсе пресс-службы президента на его официальном сайте.
Керсти Кальюлайд будет находиться в Украине с официальным визитом во вторник 22 мая.
В 11:00 запланирована церемония встречи перед Администрацией Президента. После этого главы государств проведут переговоры. Далее запланирована встреча с журналистами.
Официальная церемония встречи пройдет на площадь перед Админстрацией президента, на улице Банковой, 11.
Фото: Керсти Кальюлайд/google.com.ua
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