Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет с визитом в Украину на следующей неделе, 22 мая.

Об этом говорится в анонсе пресс-службы президента на его официальном сайте.

Керсти Кальюлайд будет находиться в Украине с официальным визитом во вторник 22 мая.

В 11:00 запланирована церемония встречи перед Администрацией Президента. После этого главы государств проведут переговоры. Далее запланирована встреча с журналистами.

Официальная церемония встречи пройдет на площадь перед Админстрацией президента, на улице Банковой, 11.

Фото: Керсти Кальюлайд/google.com.ua

Напомним, что секретарь Венецианской комиссии прибудет в Раду на рассмотрение закона об Антикоррупционном суде.

Как сообщала "Страна", в МВФ озвучили три главных требования к Украине перед четвертым пересмотром.