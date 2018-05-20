Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире WTA Premier 5 в Риме.

Об этом сообщает "УНН".

Украинка победила первую ракетку мира Симон Халеп из Румынии. Свитолина разгромила соперницу со счетом 6:0.

В следующей партии одного брейка хватило Свитолиной, чтобы доказать противостояние до победного счета - 6:4. Весь матч завершился за один час и девять минут.

Таким образом, в личных противостояниях спортсменок счет стал 4:3 в пользу Свитолиной. Украинка второй год подряд обыгрвает румынку в финале WTA .

В прошлогоднем финале турнира встретились Халеп и Свитолина. Победа тогда также досталась украинке.

Добавим, для Свитолиной данный титул в одиночном разряде WTA стал 12-м в карьере.

Отметим, что призовой фонд турнира в Риме составил 3,351 млн долларов.

Фото: google.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Майами.

Также Цуренко и Свитолина представили календарь своих турниров на весну.