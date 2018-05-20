В Борисполе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Рейсовый автобус "Чигирин-Киев", который ехал через Борисполь, сбил на переходе двух девочек, которые переезжали дорогу на роликовых коньках.

Одну из девочек автобус протянул 30 метров, второй ребенок погиб на месте. Погибшей было всего 10 лет.

Пострадавшую девочку срочно госпитализировали, ее состояние здоровья расценивается как тяжелое.

Предварительно установлено, что водитель автобуса тормозил, но не сумел избежать столкновения.

Степень вины участников ДТП определит следствие.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области в ДТП погибла беременная, скрываясь от полиции.

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