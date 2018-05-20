Несколько недель назад у Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую ему так и не выдали.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United.

О том, что бизнесмен лишился британской визы, The Bell рассказали его знакомый и два источника в его окружении.

Еще один источник в окружении бизнесмена уточнил, что официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Представитель Абрамовича не стал комментировать эту информацию.

Роман Абрамович в 2003 году купил футбольный клуб Chelsea и с тех пор проводил много времени в Великобритании, но вида на жительство у него не было.

Напомним, что ранее российский олигарх Роман Абрамович подал прошение относительно вида на жительство в кантоне Вале в Швейцарии.

Как сообщала "Страна", Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов.