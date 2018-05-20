Американский предприниматель, глава компании Tesla Motors Илон Маск рассказал детали о новом электрокаре.

Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Маск отметил, что новая модификация электромобиля Model 3 получит два двигателя в передней и в задней части машины.

Один мотор рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй — на максимальный пробег. В случае отказа одного из двигателей машина сможет продолжать движение на втором. Привод машины будет полным, на все четыре колеса.

Максимальная скорость авто составляет до 250 километров в час. До 60 миль в час (96 километров в час) он будет разгоняться за 3,5 секунды.

Заряд батареи должен обеспечивать до 500 километров пути. Цена новой модели Tesla Model 3 будет 78 тысяч долларов.

Фото: twitter.com/elonmusk

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.

Также Илон Маск начал отношения с девушкой, которая придумала необычную шутку про искусственный интеллект.