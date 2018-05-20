В Кировоградской области дин человек погиб после того, как автомобиль DAEWO NEXIA рухнул с моста в реку.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Кировоградской области.

20 мая в 05:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кропивницкий-Александрия вдоль реки Бешка в Александрийском районе.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с моста в реку. В результате происшествия погиб один человек.

Спасатели с помощью специального оборудования достали автомобиль из водоема.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что на Черниговщине фура сбила велосипедистку и рухнула с моста в реку.

Как сообщала "Страна", 8 апреля, в городе Червонограде Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, четыре человека из-за этого оказались в воде.