В Луганской области на дороге перевернулся грузовик с более 20 тоннами гречки.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

ДТП произошло на 121 км автодороги Н-26 "Чугуев – Меловое".

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 47-летний водитель, житель Харьковской области, управляя грузовиком MAN TLA 26 с прицепом, перевозивший более 20 тонн гречки из пгт Белокуракино в Харьков, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель не пострадал.

Водитель фуры сообщил, что накануне он выпил бутылку водки. Поэтому на упомянутом участке дороги уснул и потерял управление.

За совершенное правонарушение на мужчину составлено два административных материала – по ст.124 КУпАП "Совершение ДТП" и ст.130 КУоАП "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

Фото: lg.npu.gov.ua

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