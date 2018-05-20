Среди 26 задержанных полицией во время потасовки на футбольном матче в Черкассах оказался Олег Толмачев, который стал известен после того, как отказался пожать руку Петру Порошенко во время нацотбора "Игр непокоренных".

Фанат "Черкасского Днепра" и ветеран АТО вместе с ультрас провел акцию против президента клуба Владимира Лашкула во время матча с "Сумами", которая завершилась беспорядками.

На своей странице в Facebook он обнародовал фото, на котором его задерживают.

"Болея уже более 11 лет за "Черкасский Днепр", пришел поддержать команду на стадион. Из-за некомпетентных действий полиции был незаконно задержан ее представителями. Ничего удивительного, просто не обоснованные силовые действия полиции, и, как следствие, синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимиру Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом как со своей игрушкой", - написал Толмачев и добавил, что всех задержанных отпустили.

Фото: facebook.com/boziaanamanaguchiekzord

Напомним, что 19 мая в Черкассах в стычке на футболе пострадали 17 полицейских и один болельщик. Подробнее о вчерашних футбольных погромах читайте в материале "Страны" "Скоро будем жечь мусоров". Почему Украину накрыли футбольные погромы".

Как сообщала "Страна", ранее ветеран полка "Азов" Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко во время вручении наград.

По его словам, его возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше.