Президент Петр Порошенко рассказал, на какие цели расходуются деньги, конфискованные у беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко сообщил, что часть конфискованных "средств Януковича" расходуется на строительство дорог, реформы образования, медицинской отрасли, проект развития сельской медицины и строительство жилья для контрактников в армии.

"Все это реализуется частично и за счет возврата денег, которые были украдены у народа Украины кликой Януковича", - говорится в сообщении.

При этом никаких конкретных цифр президент не сообщил.

Еще в начале этого года генпрокурор Луценко рассказал, куда пошли $1,5 млрд Януковича. По его словам, администрация Госпогранслужбы получила 700 млн грн, из них 300 млн на обустройство границы, еще 400 на создание системы идентификации системы отпечатков пальцев.

Нацгвардия получила 900 млн. Нацполиция получила 1,48 млрд. Минобороны получило самую большую часть средств, но какую именно, Луценко так и не назвал.

Напомним, что ранее катарский телеканал Al Jazeera опубликовал засекреченный приговор Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича.