В Facebook появится новая возможность, которая позволяет размещать аудиосообщения.

Об этом сообщает Digital Trends.

Аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры.

Сначала функция будет доступна только Индии. Там пользователи смогут с ней познакомиться с 16 мая. Позже она будет внедрена повсеместно.

Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.

Напомним, что ранее анонсировалось, что из Facebook можно будет удалять историю посещения сайтов.

Как сообщала "Страна", основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал новую функцию онлайн-знакомств социальной сети Facebook, благодаря которой пользователи смогут найти себе пару.