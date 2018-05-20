В России произошел трагический случай с парашютистами, в результате которого погибли двое человек.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Несчастный случай произошел 19 мая в Татарстане. Сообщается, что в Мензелинском районе семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Во время раскрытия парашютов один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

Один мужчина скончался в машине скорой, второй - в больнице.

Сотрудники местного аэроклуба рассказали, что на счету каждого из погибших не менее 600 прыжков.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следкоме.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области парашютист запутался в проводах электроопоры.

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