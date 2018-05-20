Порошенко рассказал, сколько улиц переименовали за время декоммунизации
В Украине за все время декоммунизации переименовали более 52 тысяч площадей и улиц.
Об этом заявил Петр Порошенко, который также отметил, только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи, передает "Эспрессо TV".
"На основании закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы свыше 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", - рассказал глава государства.
Напомним, 9 апреля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Ранее "Страна" сообщала, что у Кличко решили не декоммунизировать советские лозунги на метро "Шулявская".
Также Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявлял, что декоммунизация в Украине уже завершилась.