В Украине за все время декоммунизации переименовали более 52 тысяч площадей и улиц.

Об этом заявил Петр Порошенко, который также отметил, только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи, передает "Эспрессо TV".

"На основании закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы свыше 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", - рассказал глава государства.

Напомним, 9 апреля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Ранее "Страна" сообщала, что у Кличко решили не декоммунизировать советские лозунги на метро "Шулявская".

Также Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявлял, что декоммунизация в Украине уже завершилась.