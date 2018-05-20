Украина выйдет из международных договоров, которые были заключены в рамках Содружества независимых государств. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, который ранее заявил об отзыве представителей Украины из СНГ.

По его словам, выход из этих договоров в интересах Украины, передает УНН.

"Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей, цивилизованного с российской вины не получилось. Москва стремилась превратить содружество на обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ. Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - заявил президент.

Напомним, ранее руководство СНГ отреагировало на заявление Порошенко про отзыв всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества. В СНГ отметили, что данное заявление расценивается, как пустое, поскольку представителей Украины в исполкоме нет уже несколько лет.

Ранее "Страна" также сообщала, что в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ.