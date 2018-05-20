В субботу, 19 мая, футбольные матчи в Черкассах и Киеве завершились потасовками с участием ультрас. В Киеве матч "Шахтер" – "Динамо" закончился дракой на поле, в которой футболистам досталось от буйных болельщиков, а в Черкассах в стычках пострадали 17 полицейских, и сам матч были вынуждены прервать.

Примечательно, что при этом нардеп от БПП и один из лидеров партии "Национальный корпус" Олег Петренко, находясь на стадионе Лобановского в Киеве, призывал к насилию против полиции.

Почему в стране все чаще на футбольных матчах начинаются беспорядки, разбиралась "Страна".

Беспорядки в Черкассах

Матч последнего тура первой лиги между "Черкасским Днепром" и "Сумами" был прерван на 54-й минуте из-за потасовки при счете 2:2.

На поле, как пишет сайт "Трибуна", выбежали ультрас черкасской команды, они развернули баннер "Лашкула на трансфер".

Беспорядки остановили полицейские, которые вытеснили болельщиков с поля.

Президент клуба Владимир Лашкул выставил всех игроков на трансфер и после окончания сезона собирается перевезти клуб в село Заря. Команда по итогу сезона вылетела во вторую лигу.

"Когда на 56-й минуте матча они вышли на поле, им начали делать замечания зрители, они начали избивать зрителей... Подошли несколько полицейских, чтобы успокоить эту группу, они отреагировали агрессивно, начали отталкивать. Так что на стадионе было много людей, в том числе детей, полиция решила задержать этих лиц", – заявил представитель полиции области Дмитрий Грищенко.

По его данным, во время задержания болельщиков 17 полицейских получили травмы. Также пострадал по меньшей мере один зритель, которого, по сообщению полиции, избили фанаты.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Характерно, что одним из задержанных оказался фанат "Черкасского Днепра" Олег Толмачев, который стал известен после игнорирования рукопожатия с президентом Украины Петром Порошенко.

"Болея уже более 11 лет за "Черкасский Днепр", пришел поддержать команду на стадион. Из-за некомпетентных действий полиции был незаконно задержан ее представителями. Ничего удивительного, просто необоснованные силовые действия полиции и, как следствие, синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимиру Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом, как со своей игрушкой. Все нормально, всех задержанных отпустили. Что поделаешь, мусора есть мусора", – написал Толмачев в Facebook после матча.

Олег Толмачев на переднем плане. Фото: facebook Олега Толмачева

Стычки в Киеве

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского собралось около 15 тысяч болельщиков "Шахтера" и "Динамо". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

При этом в полиции заявили, что фанаты "Динамо" во время игры применили петарды и файера.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Также под конец матча на поле произошла потасовка между футболистами. Драку между игроками спровоцировал грубый подкат сзади от "горняка" Веллингтона Нема в ноги киевлянину Виктору Цыганкову. Чуть позже на поле выбежали сразу несколько десятков фанатов киевлян, которые также приняли участие в драке. В частности, досталось игроку "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

В "Нацкорпусе" призвали "жечь мусоров"

На трибунах стадиона Лобановского в Киеве за игрой "Шахтера" и "Динамо" наблюдал нардеп от БПП Олег Петренко, который является также одним из лидеров партии "Национальный корпус". Во время вчерашнего матча, когда уже было известно о беспорядках в Черкассах, он призвал к насилию против полиции.

Сообщение с призывом "жечь мусоров" он оставил на своей странице в Facebook (позже, правда, он удалил пост).

"Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем жечь и этих мусоров", – подписал он фото с трибуны стадиона имени Лобановского на фоне зажженных петард и файеров.

Фото: facebook.com/petrenko.oleh

После комментариев пользователей о том, что такие призывы не должны звучать от народного депутата, Петренко удалил пост, при этом написал следующий, в котором отметил, что от выраженной эмоции отказываться не собирается.

Фото: facebook.com/petrenko.oleh

В "Шахтере" и "Динамо" вчерашний инцидент в финале не стали комментировать.

"Полиция боится даже близко подходить"

В фанатской среде в ситуации винят полицию. Дескать, стражи порядка непропорционально жестко ведут себя в отношении ультрас, провоцируя тем самым столкновения.

В полиции же рост насилия на футбольных матчах неофициально связывают с попустительством, которое руководство правоохранительных органов допускает в отношении футбольных хулиганов.

"Многие бывшие фанаты во время войны пошли в добробаты, а оттуда в политику. Они стали крышей для фанатских группировок, с которой полиция просто боится связываться. Поэтому лишний раз наши стараются не вмешиваться, а ультрас все больше чувствуют себя хозяевами положения", – сказал "Стране" один из офицеров Нацполиции в Киеве.

На днях в соцсетях большой резонанс получило видео потасовок в Днепре перед матчем 9 мая "Шахтер" – "Динамо".

На кадрах видно, как ультрас оттесняют полицию, которая фактически спасается бегством от толпы футбольных фанатов...