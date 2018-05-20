Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в Сочи обсуждали вопрос присутствия военных НАТО в составе гипотетической миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщает радио "Эхо Москвы".

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что отсутствие НАТО на Донбассе это условие выдвинутое Россией.

"История заключается в том, что миротворцами не должны быть солдаты НАТО. Ни одной страны НАТО. Это условие России, оно принято. Но, с другой стороны, там могут быть шведы, армяне и так далее – это сложная конструкция, которая должна идти одновременно с выводом и российских советников, давай назовем это так, и незаконных вооруженных формирований, – и украинская армия", – отметил он.

По его словам, "тема идет о том, чтобы миротворцы были введены не на раздел (линию соприкосновения. – Ред.), а всюду".

Ранее "Страна" сообщала, что жители Харькова против войны на Донбассе и НАТО.

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