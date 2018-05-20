Дональда Трампа заподозрили в коррупционной связи с китайским производителем ZTE, смартфоны которого могут запретить для продажи на территории США.

Об этом пишет Focus.

В начале апреля ZTE объявила о прекращении деятельности из-за того, что американским компаниям запретили поставлять ей компоненты для смартфонов.

А уже 15 мая президент США Дональд Трамп объявил о желании помочь китайской компании и поручил Министерству торговли снять ограничения.

По данным СМИ, это произошло спустя три дня после того, как расположенный в Индонезии парк развлечений MNC Lido City получил от нескольких китайских банков займ в размере $500 млн. В этом парке планируется построить отели, резиденции и гольф-клуб, названия которых будут лицензированы у Trump Organization.

У журналистов нет доказательств, что Trump Organization пролоббировала инвестиции китайских банков в этот проект, но по слухам проектирование парка курируют лично сыновья Дональда Трампа. А китайское правительство заинтересовано в том, чтобы ZTE продолжала поставлять смартфоны в США и вполне могло предложить Трампу финансовую поддержку в обмен на снятие запретов.

Напомним, что из-за соображений безопасности в Белом доме намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая. Под запрет могут попасть смартфоны Huawei и ZTE.

Как сообщала "Страна", ранее шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE.