В ночь на 20 мая, во Львовской области грузовой поезд насмерть сбил человека.

Об этом в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Несчастный случай произошел около половины второго ночи на перегоне "Мостиска-Судовая Вишня".

По данным департамента, 44-летний житель города Мостиска внезапно появился на пути. Машинист тут же включил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на Прикарпатье киевский поезд раздавил Volkswagen на переезде, есть погибший.

Также мальчик попал под поезд во время игры на железной дороге в Полтавской области.