Две арабские страны предлагали Дональду Трампу помощь в президентских выборах в 2016 году.

Об этом пишет издание The New York Times.

Газета отмечает, что сын Трампа в августе 2016 года  общался с с американо-ливанским бизнесменом Джорджем Надером, который представлял Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Встреча проходила в Башне Трампа, которую организовал Эрик Принс, основатель фирмы, специализирующейся на вопросах безопасности, а также супруг нынешнего министра образования США Бетси Девос.

На встрече также был израильский бизнесмен Йоэль Замель. Надер якобы заверил Трампа-младшего, что кронпринцы двух стран готовы оказать его отцу поддержку.

В публикации говорится, что компания, связанная с Замелем, хотела поддержать предвыборный штаб Трампа при помощи тысяч фейковых страниц в социальных сетях.

NYT пишет, что действиями Замеля также заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи кампании Трампа с российскими структурами. В расследовании Мюллера Надер играет важную роль, как имеющий близкие отношения с Россией.

Сам президент Трамп опровергает все обвинения.

Ранее, "Страна" сообщала, что Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России.

Также Трамп предложил американцам отметить годовщину "величайшей охоты на ведьм".

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