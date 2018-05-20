Болельщики испанского футбольного клуба "Реал" решили вернуть более 2200 билетов на финальный матч Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет в Киеве.

Об этом сообщает As.

Основными причинами такого решения стали завышенные цены на жилье в Киеве, а также трудности с проездом. Изначально заявку на билеты подали более 24 тысяч владельцев клубных абонементов, из которых 12 802 болельщика стали обладателями билетов, предоставленных руководством национального чемпионата Испании. Однако из-за возникших проблем фанаты начали возвращать билеты.

На финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается около 35 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", во время проведения матчей Лиги чемпионов в Киеве у водителей автомобилей, которые проживают в домах, расположенных возле НСК "Олимпийский", будут проверять паспорта и регистрацию.