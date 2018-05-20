Власти Китая и США договорились не начинать торговых войн в интересах развития обеих стран и всего мира.

Об этом заявил специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ, передает ТАСС.

"На этот раз - мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга", - отметил он.

На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к согласию по вопросу мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.

Напомним, что Китай предложил США сократить дефицит торгового баланса на $200 миллиардов.

Как сообщала "Страна", США ввели санкции против оборонных предприятий России, Китая, Ирана, Сирии и КНДР.