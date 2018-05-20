Вчера, 19 мая, в Черкассах на футбольном мачте между местным "Днепром" и "Сумами" полиция задержала 26 буйных болельщиков.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Представитель полиции области Дмитрий Грищенко рассказал, что фанаты выбежали на поле, нарушая общественный порядок.

"Они нарушали порядок поведения на стадионе, жгли фаеры. Их неоднократно предупреждала администрация стадиона. Когда на 56 минуте матча они вышли на поле, им начали делать замечания зрители, они начали избивать зрителей ... Подошли несколько полицейских, чтобы успокоить эту группу, они отреагировали агрессивно, начали отталкивать. Так что на стадионе было много людей, в том числе детей, полиция решила задержать этих лиц", - отметил Грищенко.

Полицейский сообщил, что во время задержания болельщиков 17 полицейских получили травмы. Также пострадал по меньшей мере один зритель, которого, по сообщению полиции, избили фанаты.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Ранее "Страна" сообщала, что матч "Шахтер" - "Динамо" закончился дракой на поле.

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