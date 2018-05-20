В воскресенье, 20 мая, в Венесуэле проходят досрочные выборы президента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Избиратели должны будут выбрать нового президента на следующие шесть лет.

За пост президента борются четыре кандидата: нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок. Его основной соперник - выдвиженец от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон. Также среди кандидатов инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Крупнейшие оппозиционные партии в выборах участвовать не будут. Противники Мадуро считают, что перенос выборов с конца года на май нарушает демократическую процедуру волеизъявления.

В выборах смогут принять участие 20,3 млн венесуэльцев, еще 107 тыс. граждан проголосуют за границей.

Напомним, что нефтяной рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. Власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.

Как сообщала "Страна" в декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе правящей Единой социалистической партии Венесуэлы на выборах в 90% муниципалитетов.