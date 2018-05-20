Из киевского "Динамо" уходят три лидирующих футболиста.

Об этом сообщает "Динамомания".

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич сообщил, что форварды покидают клуб в статусе свободных агентов.

Сообщается, что их контракты завершаются этим летом, и новые соглашения подписаны не будут. Президент "Динамо" Игорь Суркис также подтвердил, что эти игроки покидают команду и он не знает где они продолжат карьеру.

Хачериди выступал в "Динамо" с июля 2009 года. На его счету 237 матчей и 8 голов.

Мбокани играл с июля 2013 года. В "Динамо" он провел 77 матчей и забил 31 мяч.

Мораес летом 2015 года перебрался в "Динамо" из донецкого "Металлурга" в статусе свободного агента. Бразилец в столичном клубе сыграл 85 матчей и забил 34 мяча.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" обыграло "Шахтер" на матче в Киеве.

Также мы писали, что матч "Шахтер" - "Динамо" закончился дракой на поле.