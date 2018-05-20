Среди приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл оказалась его бывшая девушка Челси Дэви. Пользователи сети обратили внимание на выражение ее лица во время церемонии и тут же высмеяли его.

Одни увидели на лице 32-летнего дизайнера зависть и разочарование.

Фото: twitter.com

Другие считают, что выражение лица Челси как будто говорило "Это должна была быть я".

Фото: twitter.com

Фото Челси сопровождали хэштэгами "бывшая" и "это должна была быть я".

Фото: twitter.com

Также пользователи соцсетей отмечают, что девушка выбрала для свадьбы наряд темного цвета, хотя по традиции на свадьбу дамы выбирают одежду светлых тонов, но не белую, а также изящную шляпку.

Фото: twitter.com

Напомним, что ранее 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Челси Дэви, с которой принц гари встречался с 2004 по 2011 год, призналась, что никому не пожелает того, через что она прошла вместе с ним.

Как сообщала "Страна", в списке приглашенных были две бывшие девушки принца Гарри: Челси Дэви и Крессида Бонас. С Челси Дэви принц Гарри встречался около семи лет, а роман с Крессидой Бонас продлился два года. Сейчас девушки называют себя друзьями Гарри и уверяют, что искренне желают ему счастья и не завидуют Меган Маркл.