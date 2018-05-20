Под Одессой в жилом доме произошел взрыв
В Одесской области в жилом доме произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС региона.
Взрыв прогремел в частном доме в селе Александровка.
"19 мая в 18:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Александровка на ул. Пушкинская произошел взрыв в жилом доме", - рассказали спасатели.
По прибытию на место инцидента выяснилось, что в результате взрыва без последующего горения произошло разрушение крыши пристройки к частному жилому дому.
"Спасатели провели расчистку двора частного домохозяйства от аварийных конструкций и строительного мусора. Вероятной причиной происшествия считается неисправность газового оборудования", - отмечено в сообщении.
Пострадавших и погибших в результате взрыва нет.
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области в дом депутата от БПП бросили гранату.
Также мы писали, что на Одесской трассе Hyundai устроил огненное ДТП.