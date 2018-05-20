В Одесской области в жилом доме произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС региона.

Взрыв прогремел в частном доме в селе Александровка.

"19 мая в 18:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Александровка на ул. Пушкинская произошел взрыв в жилом доме", - рассказали спасатели.

По прибытию на место инцидента выяснилось, что в результате взрыва без последующего горения произошло разрушение крыши пристройки к частному жилому дому.

"Спасатели провели расчистку двора частного домохозяйства от аварийных конструкций и строительного мусора. Вероятной причиной происшествия считается неисправность газового оборудования", - отмечено в сообщении.

Пострадавших и погибших в результате взрыва нет.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

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