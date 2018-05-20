Во Львовской области произошел обвал на шахте госпредприятия "Львовуголь".

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Обвал породы произошел минувшей ночью на шахте "Видродження" госпредприятия "Львовуголь".

Инцидент произошел в 00:06 часов на глубине 520 метров во время работ по проходке выработки на 434-м конвейерном штреке. Из-за обвала оказались заблокированными 4 горняка. Всего во время инцидента на шахте работали 60 человек.

Около часа ночи заблокированных подняли на поверхность сотрудники спасательного отряда. Их состояние удовлетворительное, никто не нуждался в госпитализации.

Причины обвала расследуют.

Напомним, что в Кривом Роге горняк погиб при обвале шахты на большой глубине.

Как сообщала "Страна", на территории Луганской области, на оккупированной ее части, на шахте "Черкасская" в городе Зимогорье произошел обвал.