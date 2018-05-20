В Черниговской области прошли испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф".

Об этом сообщает Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Испытания оружия прошли в присутствии представителей иностранного заказчика.

"Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства "КБ Луч", - говорится в сообщении.



Отмечается, что переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.



Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника.

Фото: facebook.com/kbluchua

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