В центральных и западных регионах Украины, где сконцентрировано наибольшее производителей плодово-ягодной продукции, в течение последних двух дней град нанес ущерб многолетним насаждениями.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укрсадпром, передает Agravery.

Градом сбивает и вредит завязи, что может привести к снижению урожайности и качества будущих плодов. Особый вред град может нанести ягодным культурам, на которых уже созревает урожай.

Напомним, садоводы в 2018 году ожидают увеличения урожая семечковых, косточковых, ягодных и орехоплодных культур до 400-500 тыс. тонн, тогда как в прошлом году валовой сбор составил 382 тыс. тонн.

Напомним, что ранее Черкассы накрыло небывалым ливнем и градом.

Как сообщала "Страна", также вечером 18 мая улицы Харькова превратились в реки после мощного ливня с градом.