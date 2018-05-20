В Южной Корее в возрасте 73 лет умер глава группы компаний LG Group Ку Бон Му.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что Ку Бон Му был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. В этом году ему сделали несколько операций на головном мозге.

Ку Бон Му руководил LG Group в течение 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году вслед за своим отцом Ку Чжа Геном.

LG Group является третьей по величине корпорацией Южной Кореи, которая производит бытовую электронику, химическую продукцию и телекоммуникационное оборудование и имеет дочерние компании LG Electronics, LG Display, LG Telecom и LG Chem в более чем 80 странах.

Фото: twitter.com/YonhapNews

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