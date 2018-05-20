В авиакатастрофе на Кубе погибли 20 священников из евангельской церкви.

Об этом сообщает агентство АР.

Министр транспорта Кубы Адель Искьердо Родригес отметил, что в результате крушения самолета около Гаваны погибли 110 человек.

Всего на борту находились 113 человек, включая 102 граждан Кубы, трех туристов, двух иностранцев и шесть членов экипажа из Мексики. Среди жертв крушения было пятеро детей.

Погибшие священники были из Назарянской церкви в восточном регионе. Священнослужители провели несколько дней на встрече в столице и возвращалась в свои дома и места религиозной службы в провинции Хольгуин.

Фото: twitter.com/AP

Ранее "Страна" сообщала, что Boeing 737 разбился на вылете из аэропорта в Гаване.

Также опубликованы фото с места падения самолета у аэропорта имени Хосе Марти Гаваны.