Самую дорогую бутылку виски продали за $1,1 млн
На аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan продали за $1,1 млн. Это стало рекордом для виски, проданного на торгах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Виски-рекордсмен выдерживался в бочке с 1926-го по 1986 год. Лот был подписан итальянским художником Валерио Адами, который разработал дизайн этикетки.
Фото: twitter.com/bonhams1793
Ранее магазин беспошлинной торговли Le Clos, расположенный в аэропорту Дубаи, продал две винтажные бутылки виски на общую сумму 4 400 000 дирхамов ($1 200 000), что являлось предыдущим абсолютным рекордом стоимости алкоголя.
Как сообщала "Страна", производитель Johnnie Walker выпустит специальную партию женского виски Jane Walker.
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