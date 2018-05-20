На аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan продали за $1,1 млн. Это стало рекордом для виски, проданного на торгах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Виски-рекордсмен выдерживался в бочке с 1926-го по 1986 год. Лот был подписан итальянским художником Валерио Адами, который разработал дизайн этикетки.

Фото: twitter.com/bonhams1793

Ранее магазин беспошлинной торговли Le Clos, расположенный в аэропорту Дубаи, продал две винтажные бутылки виски на общую сумму 4 400 000 дирхамов ($1 200 000), что являлось предыдущим абсолютным рекордом стоимости алкоголя.

Как сообщала "Страна", производитель Johnnie Walker выпустит специальную партию женского виски Jane Walker.