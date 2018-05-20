В Николаевской области произошло крупное ДТП с погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

"20 мая в 05:14 на пункт связи поступила информация о ДТП, которое произошло на 84 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Березанском районе возле с. Красное с участием микроавтобуса "Nissan", водитель которого не справился с управлением и допустил переворачивание и столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли пять человек, еще три пострадали. На данный момент их личности устанавливаются.

"Всего в автомобиле находилось 8 человек", - добавили спасатели.

Тела погибших пришлось вытаскивать из машины с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области в ДТП погибла беременная, скрываясь от полиции.

Также в результате масштабного ДТП в Каменском пострадали дюжина взрослых и один ребенок.