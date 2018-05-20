В Николаевской области микроавтобус врезался в дерево, погибли пять человек
В Николаевской области произошло крупное ДТП с погибшими.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.
"20 мая в 05:14 на пункт связи поступила информация о ДТП, которое произошло на 84 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Березанском районе возле с. Красное с участием микроавтобуса "Nissan", водитель которого не справился с управлением и допустил переворачивание и столкновение с деревом", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли пять человек, еще три пострадали. На данный момент их личности устанавливаются.
"Всего в автомобиле находилось 8 человек", - добавили спасатели.
Тела погибших пришлось вытаскивать из машины с помощью аварийно-спасательного оборудования.
Фото: facebook.com/MNSMYKOL
Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области в ДТП погибла беременная, скрываясь от полиции.
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