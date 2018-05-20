Нардеп от БПП Олег Петренко, который является также одним из лидеров партии "Национальный корпус", во время вчерашнего матча "Динамо"-"Шахтер" в Киеве призвал к насилию против полиции.

Сообщение с призывом "жечь мусоров" он оставил на своей странице в Facebook (позже, правда) он удалил пост.

"Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем жечь и этих мусоров", - подписал он фото с трибуны стадиона имени Лобановского на фоне зажженных петард и файеров.

Фото: facebook.com/petrenko.oleh

Напомним, что по данным полиции 19 мая во время матча, который завершился победой "Динамо" (2:1) фаны бело-синих применили файера и петарды.

Также этот матч завершился дракой на поле, после того, как туда выбежали болельщики. В частности, сильно досталось игроку "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

Что касается приветов нардепа, который сам родом из Черкасс, "черкасским мусорам", то 19 мая, в этот же день, матч последнего тура первой лиги между "Черкасским Днепром" и "Сумами" был прерван на 54-й минуте из-за беспорядков при счете 2:2.

На поле выбежали ультрас черкасской команды. Беспорядки остановили полицейские, которые оттеснили фанатов с поля.